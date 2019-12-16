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На трассе Киев-Чоп легковушка насмерть сбила мужчину

На трассе Киев-Чоп легковушка насмерть сбила мужчину

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На участке трассы Киев-Чоп во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб 64-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 декабря, около 21.35, в одном из сел Пустомытовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Skoda Octavia, 35-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, также жителя Львова в возрасте 64 года. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Полицейские расследуют обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Ровенской области автомобиль Kia Sportage насмерть сбил женщину, которая шла с велосипедом со стороны дороги.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, пешеход
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