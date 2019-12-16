Минэкономики планирует забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам власти. Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"Мы объявили первую волну конкурсов на руководителей областных управлений Госгеокадастра. Почему это важно? Госгеокадастр регистрирует и распоряжается землей. Те, кто сталкивались с этим органом власти на местах, знают насколько он коррумпирован. Земля выделяется или не выделяется в зависимости от взяток и политических связей. Это должно измениться", - отметил Милованов.

По его словам, был назначен новый руководитель центрального офиса через прозрачный конкурс, отстранены все руководители и заместители региональных управлений, запущена аудит-проверка центрального и всех региональных управлений и открываются конкурсы на руководителей региональных отделений.

"Но системно побороть коррупцию в кадастре можно только через уничтожение источника коррупции - права распоряжаться землей. Это право будет передано местной власти. Соответствующий законопроект в работе. Таким образом, кадастр превратится просто в реестр, а не распорядительный орган", - написал Милованов.

Напомним, Госгеокадастр обнародовал новые информационные слои на публичной кадастровой карте, открыв, в частности, информацию о нефтегазовых скважинах.