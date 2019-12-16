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Украинская энергосистема продолжает работу без двух атомных блоков

Украинская энергосистема продолжает работу без двух атомных блоков

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 274,82 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"15 декабря атомными станциями выработано 274,82 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 2,64 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также указано, что 16 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 82-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 387-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 400 МВт, РАЭС - 2845 МВт, ЮУАЭС - 3045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, за минувшие отчетные сутки, 12 декабря, АЭС выработано 275,30 млн кВт-ч электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
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