Нетаньяху сообщил, что Бразилия хочет перенести свое посольство в Иерусалим

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что получил заверения от Бразилии,что латиноамериканская страна возьмет пример из США и перенесет свое посольство в Иерусалим в следующем году. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Президент Бразилии Жаир Болсонаро сообщил перед тем, что намерен перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива, но позже чиновники отказались от такой идеи, опасаясь разорвать торговые связи с арабскими странами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на это Бразилия открыла торговую миссию в Иерусалиме в этом году.

"Сын Болсонаро, законодатель Эдуардо Болсонаро, сообщил новой торговой миссии, перед поездкой его отец сказал ему об обязательствах Бразилии перенести свое посольство в Иерусалим", - отмечается в Reuters.

Позже премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опубликовал заявление, в котором заявил, что встречался с Эдуардо Болсонаро, который сказал ему, что бразильская сторона "взяла на себя обязательства перенести посольство Бразилии в Иерусалим в 2020 году".

Как сообщалось ранее, в апреле этого года израилька власть надеялась, что Бразилия перенесет посольство в Иерусалим "в ближайшее время".