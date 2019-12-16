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В Одессе без вести пропала несовершеннолетняя

В Одессе без вести пропала несовершеннолетняя

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Одессе без вести пропала девушка 2005 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Таировским отделением полиции Киевского отдела полиции в городе Одессе ГУНП в Одесской области разыскивается Гайтан Мирослава, 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Приметы: рост 155 см, глаза темные, волосы короткие, рыжие с темными корнями.

Была одета в пальто зеленого цвета, белые кроссовки, джинсы черного цвета.

Напомним, в Николаевской области пропала без вести девушка 2003 года рождения.

Как сообщал УНН, в Тернопольской области 15-летнего парня, который пропал без вести 22 ноября, нашли мертвым в поле.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пропавшие без вести, несовершеннолетние
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