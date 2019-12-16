В НАПК планируют создать подразделение внутреннего контроля

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции планируют создать подразделение внутреннего контроля, чтобы проверять добропорядочность работников. Об этом во время финального заседания Комиссии по отбору главы НАПК сообщил бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе, передает корреспондент УНН.

"Все кандидаты говорили, что надо создать какое-то подразделение по внутреннему контролю. Есть план создания такого подразделения, которое будет заниматься внутренним контролем", - отметил Хоппе.

По его словам, такой контроль также должны проводить неправительственные организации и общественность в целом.

"Мы убеждены, что сильный кандидат, который займет эту должность, будет поддерживать добропорядочность этого процесса, поэтому мы собрали такую комиссию. Поскольку глава НАПК является ключом для того, чтобы такой механизм заработал. И мы убеждены в том, что у нас действительно хороший кандидат", - сказал Хоппе.

Напомним, новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александр Новиков.