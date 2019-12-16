По сообщениям Счетной палаты начато 107 уголовных производств

КИЕВ. 16 декабря. УНН. По сообщениям Счетной палаты, правоохранительными органами Украины в течение 2018-2019 годов начато 107 уголовных производств, из которых 71 уголовное производство - за совершение коррупционных преступлений. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в комментарии журналистам во время заседания в Абу-Даби между высшими органами аудита и антикоррупционными органами в борьбе с коррупцией в рамках сотрудничества с управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы РП.

"В декабре 2018 года заключили меморандум о сотрудничестве и обмене информацией с Национальным антикоррупционным бюро. И теперь активно взаимодействуем. Так, на сегодня НАБУ расследует 13 уголовных производств, начатых по материалам Счетной палаты, из них 8 - по результатам аудита эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития", - рассказал Пацкан.

Он отметил, что общее количество уголовных производств, начатых по сообщениям Счетной палаты в 2018-2019 годах - 107, из них 71 - за совершение коррупционных преступлений. Так, по фактам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением расследуется 45 уголовных производств; по фактам нецелевого использования бюджетных средств - 5; по фактам злоупотребления властью или служебным положением - 21.

Кроме того, аудит эффективности использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями обнаружил факт нецелевого использования бюджетных средств на сумму свыше 1,1 млн грн. Счетная палата сообщила об этом в правоохранительные органы. И в июне 2019 года судом по этому делу постановлен обвинительный приговор. Это первый обвинительный приговор за время существования Счетной палаты.

В рамках мероприятия глава Счетной палаты также провел двустороннюю встречу с Президентом Государственной аудиторской институты ОАЭ Харибо Аль Амими, на которой обсудили конкретные шаги по продолжению сотрудничества между институтами в двух направлениях - проведение ИТ-аудита и борьба с коррупцией.

Как сообщалось ранее в УНН, Счетная палата планирует провести аудит Верховной Рады двух созывов.