В Раде на этой неделе планируют рассмотреть три законопроекта, ранее ветированные Зеленским
Руслан Стефанчук
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Парламентарии на этой пленарной неделе планируют рассмотреть три законопроекта, которые ветировал Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, о Избирательном кодексе. Об этом во время заседания Согласительного совета сообщил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе запланировано у нас три законопроекта, по которым было наложено президентское вето. Этот вопрос избирательного кодекса, вопрос закона о ВСК и это вопрос о Пласте. Комитеты правильно отработали в этом направлении, потому что Президент готов подписать законопроекты, если учтены его замечания", - отметил Стефанчук.
Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины на пленарном заседании отложила рассмотрение законопроекта о Избирательном кодексе, который внесен в ВРУ с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.