За три месяца следователи СБУ направили в суд более 200 обвинительных актов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. С сентября 2019 года следователи Службы безопасности Украины осуществляли досудебное расследование по 1028 уголовным производствам относительно 382 человек. В суд уже направлено 209 обвинительных актов относительно 235 граждан. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, по факту совершения преступлений против основ национальной и общественной безопасности следователи Службы расследовали:

- 43 производства по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) УК, в суд передано 5 обвинительных актов;

- 105 производств по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК, в суд направлено 32 обвинительных актах;

- 330 производств по статьям 258 - 258-5 (преступления связанные с террористической деятельностью) УК, 13 обвинительных актов передано в суд.

В частности, следователи СБУ совершили сообщение о подозрении в государственной измене экс-заместителю Министра экономического развития и торговли Украины, руководителю государственного предприятия и представителю иностранной кампании за нанесение вреда обороноспособности и экономической безопасности Украины.

В посягательстве на территориальную целостность Украины и в терроризме Служба подозревает бывшего заместителя мэра Славянска.

Осуществлено сообщение о подозрении в мошенничестве и предложении неправомерной выгоды также "другу первых лиц", который торговал должностями в государственных органах.