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В НАПК разъяснили проблемные вопросы декларирования несовершеннолетних детей

В НАПК разъяснили проблемные вопросы декларирования несовершеннолетних детей

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сведения о несовершеннолетнем ребенке члена семьи субъекта декларирования от предыдущего брака, который проживает отдельно от такого члена семьи субъекта декларирования, не подлежат отражению в декларации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК в Facebook.

"Статьей 1 Закона Украины "О предотвращении коррупции" к членам семьи субъекта декларирования отнесены несовершеннолетние дети самого субъекта декларирования, даже при условии раздельного проживания. Поэтому декларированию в разделе 2.2 "Сведения о членах семьи субъекта декларирования" подлежат сведения о несовершеннолетнем ребенке самого субъекта декларирования, даже если этот ребенок проживает в другой семье", - отметил главный специалист отдела аналитической и разъяснительной работы Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни Иван Михайлов.

Напомним, субъекты декларирования должны в течение 10 дней сообщить об открытии ими и членами их семьи валютных счетов за рубежом.

Источник: УНН
Теги: декларация, дети, НАПК
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