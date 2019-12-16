"Киевгорстрой" уже приступил к работе относительно достройки домов "Укрбуда"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Компания “Киевгорстрой” уже начала работу в отношении завершения строительства жилых домов компании “Укрбуд”, включая объезды объектов и осмотр документации. Тем не менее не стоит рассчитывать на быстрый результат, заявил на брифинге в понедельник глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, передаёт корреспондент УНН.

“Компанией “Киевгорстрой” принято решение подхватить и дострочить все объекты компании “Укрбуд” — это не вопрос строительства, это вопрос спасения более чем 13 тыс. судеб, 13 тыс. инвесторов — людей, которые на сегодняшний день вложили средства в “Укрбуд”, — сказал Кушнир.

По его словам, “Киевгорстрой” имеет очень большой опыт в таких вопросах, всегда выполняет свои обязательства, независимо ни от каких перемен.

“Впереди у нас очень большая работа, очень большое количество нерешенных юридических, финансовых, технических вопросов, которые мы будем решать, не покладая рук. Мы это уже начали делать. На протяжение трех дней нашей рабочей группой одного и второго предприятия мы делаем объезды по объектам, мы рассматриваем всю документацию, мы начинаем приводить это всё в порядок — работа пошла. В то же время хочу заверить, что у меня нету волшебной палочки, и этот процесс — трудоёмкий и длинный. Мы не сможем предоставить все моменты, которых ждут от нас, в течении одного или двух дней. Эта работа будет продолжаться определённый срок, и мы надеемся, что вы увидите результаты нашей работы в ближайшем будущем”, — сказал глава правления компании.

Кушнир также подчеркнул, что речь идет исключительно о жилищных объектах, которые были начаты “Укрбудом”.

Напомним, ранее “Киевгорстрой” официально заявил о готовности достроить дома “Укрбуда”.

Как сообщал УНН, государственный концерн “Укрбуд” заявил об остановке работ на 26 объектах, 25 из которых — жилые дома. В целом речь идет о 13 тысячах квартир.