"Слуги народа" будут просить правоохранительные органы тщательнее расследовать нападения на депутатов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Представители политической партии "Слуга народа" хотят обратиться в правоохранительные органы с просьбой тщательнее расследовать нападения на членов своей партии. Об этом во время Согласительного совета заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, эти новости никого не удивляют. У нас опять избили депутата "Слуги народа" вчера, в Сумах Михаила Ананченко. Это не просто депутат, это один из руководителей нашей партии, представитель Зекоманды в Сумской области, давно известный в этой области. Год эту деятельность ведет и, собственно, какие-то неизвестные люди в балаклавах, как пишут, напали на него", - отметил Корниенко.

По его словам, сейчас правоохранительные органы выясняют, с чем был связано нападение.

"Но это уже входит в систему. И мы хотим обратиться в правоохранительные органы с просьбой тщательно все эти случаи исследовать, расследовать. Возможно, какая-то связь между этими нападениями, которые происходят и в стенах ВР, к сожалению, и просто на территориях областей", - сказал Корниенко.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что на его в Сумах напали двое молодых мужчин в балаклавах.

Как сообщалось ранее в УНН, после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики 12 декабря произошла драка между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода".

После чего представитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец оказался в больнице с подозрением на сотрясение мозга после драки. Фракция обратилась в правоохранительные органы.

По факту драки открыли уголовное производство.