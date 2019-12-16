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В Кропивницком вооруженный пистолетом мужчина совершил разбойное нападение на лотерейное заведение

В Кропивницком вооруженный пистолетом мужчина совершил разбойное нападение на лотерейное заведение

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Кропивницкому нападающий, вооруженный пистолетом, ограбил заведение Украинских национальных лотерей. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Неустановленный мужчина, лицо которого прикрывала шапка и шарф, завладел деньгами из кассы заведения, в тот момент, когда кассир на несколько минут отошел от своего рабочего места. Когда кассир увидел, что человек забирает деньги, то попытался его остановить. Однако злоумышленник достал пистолет и пригрозил, что будет стрелять. После этого грабитель скрылся с места преступления с деньгами на сумму 4000 гривен.

По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливается личность нападавшего.

Как сообщал УНН, пьяный человек в Киеве напал на патрульную, которая прибыла на вызов о бойцовского собаку.

Источник: УНН
Теги: Украина, Национальная полиция, Кропивницкий и Кировоградщина
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