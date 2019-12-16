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Пристайко на этой неделе будет отчитываться в Раде

Пристайко на этой неделе будет отчитываться в Раде

Вадим Пристайко

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины в пятницу, 20 декабря, во время часа вопросов к правительству будет отчитываться Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Об этом во время Согласительного совета заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает УНН.

"О заслушивании в пятницу на час вопросов к правительству - есть предложение заслушать Министра иностранных дел", - сказал Разумков.

Так, соответствующее решение было поддержано единогласно всеми членами Согласительного совета.

Напомним, парламентарии на этой пленарной неделе планируют рассмотреть три законопроекта, которые ветировал Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, о Избирательном кодексе.

Источник: УНН
Теги: МЗС, ВРУ, соглашение, совет, отчет, Дмитрий Разумков, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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