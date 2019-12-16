Глава "Киевгорстроя" рассказал, когда холдинг сможет принять объекты "Укрбуда"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Передача правоустанавливающих документов на проекты “Укрбуда” является сложным процессом и может потребовать некоторого времени — до полугода. Об этом заявил на брифинге в понедельник глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, передаёт корреспондент УНН.

“Передача документов происходит, это не очень лёгкий процесс. Если брать из практики, у нас не было в практике, чтоб мы кому-то передавали, "Укрбуд“ недавно передавал проект "Укргалбуду“, у них один проект передавался на протяжении двух месяцев. То есть, это не быстро. Мы будем стараться сделать всё для того, чтоб получить все правоустанавливающие документы для того, чтоб у нас была возможность тратить денежные средства на строительство этих объектов... Мы рассчитываем от трёх месяцев до полугода их только принимать”, — сказал Кушнир.

По его словам, как только компания это сделает, то обязательно проинформирует общественность.

“Дома, которые есть на сегодняшний день — пять объектов, которые должны быть сданы в эксплуатацию — мы ими уже занимаемся, и я думаю, в ближайшее время вы увидите результат, и эти пять объектов будут сданы”, — добавил глава компании.

В то же время, касательно порядка 20 жилищных объектов, которые находятся на разных стадиях строительства, Кушнир не берется четко прогнозировать, на сколько сместятся сроки сдачи в эксплуатацию, и будут ли они сдаваться в эксплуатацию в том же порядке, что был изначально запланирован “Укрбудом”. О сроках сдачи можно будет говорить только после полной передачи объектов, подготовка к которой еще ведется.

Кушнир также подчеркнул, что передача объектов не должна повлиять на стоимость уже купленных квартир.

Напомним, ранее “Киевгорстрой” официально заявил о готовности достроить дома “Укрбуда”.

Как сообщал УНН, государственный концерн “Укрбуд” заявил об остановке работ на 26 объектах, 25 из которых - жилые дома. В целом речь идет о 13 тысячах квартир.