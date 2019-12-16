ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано

КИЕВ. 16 декабря. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе на нарушали режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 16 декабря, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, вооруженных провокаций на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.

Напомним, 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.