Часть боевиков на Донбассе уклоняются от получения российского гражданства - разведка

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В рядах боевиков на Донбассе часть военнослужащих из числа местного населения, продолжает уклоняться от получения российского гражданства. Таким образом они пытаются избежать продолжения службы в российско-оккупационных войсках. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование пытается ускорить процесс получения гражданства РФ личным составом соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК", - сказал Гуцуляк.

В частности, усиливается агитационно-пропагандистская работа путем навязывания ложных надежд на получение привилегий и льгот при оформлении российского гражданства. Также у оккупантов осуществляется принуждение военнослужащих к получению российских паспортов из-за угроз увольнения с военной службы.

В то же время часть военнослужащих из числа местного населения, продолжает уклоняться от получения российского гражданства. Таким образом они пытаются избежать продолжения службы в российско-оккупационных войсках.

"Кроме того, как передает Главное управление разведки Минобороны Украины, на снижение заинтересованности в оформлении гражданства РФ, повлияло распоряжение российского командования об изъятии и хранении паспортов военнослужащих в штабах частей до их увольнения с военной службы под предлогом предотвращения дезертирство", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики усиливают передовые подразделения.