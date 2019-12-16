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В Винницкой области легковушка переехала мужчину, который лежал посреди дороги

В Винницкой области легковушка переехала мужчину, который лежал посреди дороги

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Винницкой области автомобиль Volkswagen Passat наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. От полученных повреждений мужчина погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что 14 декабря около 22:00 часов на автодороге Стрижавка-Мизяковские Хутора произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода. В результате аварии 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

“По предварительной информации, 19-летний житель села Мизяковские Хутора, управляя автомобилем Volkswagen Passat, допустил наезд на жителя с. Переорки, который лежал на проезжей части дороги”, — говорится в сообщении.

Указано, что автомобиль поместили на штрафплощадку.

Полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине водитель на скорости сбил 18-летнюю на переходе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Винница и Винницкая область, Национальная полиция
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