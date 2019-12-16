Комитет просит Раду рассмотреть законопроект о рынке земли в пятницу

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики просит Раду внести в повестку дня в пятницу, 20 декабря, законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли Украины при условии рассмотрения на комитете. Об этом во время Согласительного совета заявил глава комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Прошу рассмотреть включение в повестку дня, например, в пятницу, законопроект 2178-10 при условии рассмотрения на комитете", - отметил Сольский.

Напомним, 12 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики начал рассмотрение законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли Украины, но не рассмотрев ни одной поправки перенес рассмотрение закона.

13 декабря комитет продолжил рассмотрение законопроекта, однако, не голосовал ни за одну поправку.

Ранее УНН сообщал, что в аграрный комитета ВР поступило 4 500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.