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В Киеве женщина ударила полицейского, а мужчина распылил ему в лицо газ

В Киеве женщина ударила полицейского, а мужчина распылил ему в лицо газ

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На территории железнодорожного вокзала женщина ударила полицейского в голову, а ее сообщник распылил милиционеру газ в лицо. Инцидент произошел после того, как оперативник попросил женщину пройти к управлению полиции для установления личных данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Начальник отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Степанов рассказал, что полицейский совместно с нацгвардейцами в помещении вокзального комплекса остановили подозрительную группу лиц для проверки.

"Во время общения правоохранители предложили гражданам пройти в отделение полиции для установления личных данных. Однако в ответ указанные лица начали конфликтовать и агрессивно себя вести. Кроме того, женщина бросилась на полицейского и ударил его несколько раз неизвестным предметом в голову, а ее знакомый распылил газ в лицо сотрудника полиции. В результате правоохранители задержали активную участницу события, а ее сообщник успел сбежать", - сказал Андрей Степанов.

Указано, что правонарушительницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 31-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимая за кражи.

По данному факту следственный отдел полиции на станциях железнодорожного транспорта начал уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения и избрании меры пресечения. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина напал на патрульную, которая прибыла на вызов о бойцовской собаке.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, вокзал, Ужгород и Закарпатье
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