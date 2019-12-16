На заседании Генассамблеи ООН заслушают доклад о Донбассе и Крыме

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда в понедельник, 16 декабря, выступит с докладом на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.

"Тему временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей, Крымского полуострова и той вреда, который нанесла российская агрессия нашей стране, сегодня поднимут на очередном пленарном заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое состоится в Нью-Йорке", - говорится в сообщении Кабмина.

Как отметили в правительстве, Коляда выступит с докладом в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Напомним, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", соавторами которой стали 39 государств.