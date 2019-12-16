Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 16 декабря 2019 15:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4980
Версия для печати

На заседании Генассамблеи ООН заслушают доклад о Донбассе и Крыме

На заседании Генассамблеи ООН заслушают доклад о Донбассе и Крыме

Оксана Коляда

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда в понедельник, 16 декабря, выступит с докладом на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.

"Тему временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей, Крымского полуострова и той вреда, который нанесла российская агрессия нашей стране, сегодня поднимут на очередном пленарном заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое состоится в Нью-Йорке", - говорится в сообщении Кабмина.

Как отметили в правительстве, Коляда выступит с докладом в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Напомним, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", соавторами которой стали 39 государств.

Источник: УНН
Теги: ООН, Донбасс, Крым, доклад, Генассамблея ООН, Оксана Коляда

В тексте упоминаются

Коляда Оксана
Коляда Оксана
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.