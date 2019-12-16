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Клубы Зинченко и Малиновского узнали соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов

Клубы Зинченко и Малиновского узнали соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, сообщает УНН.

В данной стадии Украины не представлена ни одним клубом. Однако несколько футболистов нашей сборной будут выступать за иностранные команды.

Например, в соперники исталийський "Аталанте" Руслана Малиновского выпала испанская "Валенсия". Александру Зинченко в составе "Манчестер Сити" необходимо будет сыграть два матча с мадридским "Реалом".

Другие результаты жребия 1/8 финала:

"Наполи" - "Барселона"

"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"

"Лион" - "Ювентус"

"Челси" - "Бавария"

"Атлетико" - "Ливерпуль"

"Боруссия" Д - "ПСЖ".

Отмечено, что первые матчи запланированы на 10, 11, 17 и 18 марта, ответные - на 18, 19, 25 и 26 марта.

Добавим также, сеяные команды проведут ответные матчи дома.

Источник: УНН
Теги: футбол, Лига чемпионов
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