В Киеве заминировали Шевченковский районный суд

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В столице, в связи с сообщением о заминировании Шевченковского районного суда, людей эвакуируют из здания. Об этом на своей странице в Faсebook сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"В связи с сообщением о заминировании здания суда сейчас в Шевченковском районном суде города Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Напомним, во Львове аноним сообщил о заминировании аэропорта.

Как сообщал УНН, в Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки".