"Шахтер" узнал соперника по плей-офф Лиги Европы

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Состоялся жребий 1/16 финала Лиги Европы, которое прошло в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, передает корреспондент УНН.

Единственный представитель от Украины “Шахтер” на этой стадии бороться с португальской “Бенфикой”.

“Брюгге” Эдуарда Соболя ждет противостояние с “Манчестер Юнайтед”, а “Гента” Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун выпала римская “Рома”.

Другие пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

“Олимпиакос” — “Арсенал”

“АЗ Алкмаар” — “пожалуйста”

“Лудогорец” — “Интер”

“Айнтрахт” Франкфурт — “Зальцбург”

“Вольфсбург” — “Мальме”

“Вулверхэмптон” — “Эспаньол”

“Спортинг” — “Истанбул ББ”

“Хетафе” — “Аякс”

“Байер” — “Порту”

“Копенгаген” — “Селтик”

“АПОЭЛ” — “Базель”

“Клуж” — “Севилья”

“Рейнджерс” — “Брага”.

Заметим, что первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля. Дончане первую игру проведут дома.