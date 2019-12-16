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В Нафтогазе сообщили, существуют ли сейчас договоренности по транзиту газа с РФ

В Нафтогазе сообщили, существуют ли сейчас договоренности по транзиту газа с РФ

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В НАК “Нафтогаз” заявили, что договоренности с российской стороной о транзите газа на сегодня нет, переговоры продолжаются, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАК.

“НАК „Нафтогаз Украины“ сообщает, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто. Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии”, — указано в сообщении.

В НАК добавили, что: “О любые достигнутые договоренности компания сообщит через официальные источники”.

Стоит напомнить, что в Нафтогазе сообщили о “относительно успешные” переговоры по газу с Россией.

В начале декабря, директор группы НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что завершился очередной раунд переговоров с “Газпромом” в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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