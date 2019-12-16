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Меркель и Путин обсудили перспективы транзита газа через Украину

Меркель и Путин обсудили перспективы транзита газа через Украину

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель поставки газа в Европу, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

“Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта “Северный поток-2”, — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, лидерами РФ и Германии “дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в „нормандском формате“, на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины” .

Стоит напомнить, что в НАК “Нафтогаз” заявили, что договоренности с российской стороной по транзиту газа на сегодня нет, переговоры продолжаются.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Германия, Ангела Меркель, Кремль

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
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