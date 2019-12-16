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Завтра Рада планирует рассмотреть изменения в закон о НКРЭКУ

Завтра Рада планирует рассмотреть изменения в закон о НКРЭКУ

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины завтра планирует рассмотреть законопроект № 2490-1 о приведении в соответствие с Конституцией Украины ЗУ "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг". Об этом во время презентации отчета о состоянии выполнения Украиной обязательств в Энергетическом сообществе заявил председатель комитета комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает корреспондент УНН.

"Завтра стоит в повестке дня законопроект о проведении закона о регулятора в соответствии с Конституцией Украины. Это такой достаточно важный законопроект, так как основные параметры функциональной, финансовой независимости уже были очерчены в предыдущем законе. Но мы имеем решение КСУ относительно определенных статей этого закона, что признаются неконституционными с 1 января. Нам это нужно урегулировать и при этом мы определенными конкретными статьями, нормами увеличиваем, усиливаем финансовую и функциональную независимость нашего регулятора", - сказал Герус.

По его словам, есть предложения, чтобы решение регулятора вступали в силу без необходимости публикации в "Правительственном курьере".

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2490-1 о приведении в соответствие с Конституцией Украины ЗУ "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" и других законов.

Напомним, в ноябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрил предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, НКРЭКУ
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