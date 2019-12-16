Заминирование Шевченковского суда в Киеве оказалось ложным

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева возобновил свою работу, взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом на своей странице в Faсebook сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"Сообщаем, что Шевченковский районный суд Киева возобновил свою работу после проверки здания суда на наличие взрывчатых веществ и предметов. По результатам проведенной проверки опасных предметов или веществ в помещении суда обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице, в связи с сообщением о заминировании Шевченковского районного суда, людей эвакуировали из здания.

Как сообщалось, в Киеве задержали "минера" метро "Нивки".