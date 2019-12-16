Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о наказании за кнопкодавство

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона №2148 об установлении ответственности за неперсональное голосование. Об этом во время заседания комитета заявил председатель комитета Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

"Должны принять заключение комитета и рекомендовать ВРУ принять законопроект №2148 во втором чтении и в целом", - сказал Монастырский.

Так, за соответствующее решение проголосовали 13 народных депутатов и решение было принято.

Добавим, проект закона №2148, согласно сравнительной таблице, прилагаемой к проекту, предусматривает, в частности, появление в Уголовном кодексе Украины статьи 364-2, предусматривающей за неличное голосование штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Добавим, по нормам административного и уголовного законодательства в части квалификации преступлений или правонарушений, сумма необлагаемого минимума доходов граждан устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, равной 50% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

Напомним, 29 октября народные депутаты Украины приняли в первом чтении проект закона об установлении ответственности за неперсональное голосование. Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов.