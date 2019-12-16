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В ВАКС начато исследование доказательств по делу экс-главы Госаудита Гавриловой

В ВАКС начато исследование доказательств по делу экс-главы Госаудита Гавриловой

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу в отношении экс-главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, обвиняемого в декларировании недостоверной информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"На заседании, которое состоялось 16 декабря 2019 года, начато исследование доказательств и исследованы 2,5 из 15 томов материалов, заявленных стороной обвинения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следующее заседание состоится в 10:00 18 декабря 2019 года.

Напомним, что бывшая руководительница Госаудитслужбы Лидия Гаврилова обвиняется в недекларировании имущества на 7,5 млн гривен, а также в совершении уголовных преступлений по статьям 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, 30 сентября Кабмин освободил голову Госаудитслужбы Лидию Гаврилову, которую подозревают в многомиллионном обогащении.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд
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