Законы для Brexit рассмотрят в британском парламенте 20 декабря

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Парламент Великобритании в пятницу, 20 декабря, рассмотрит ряд законов, необходимых стране для окончательного выхода из Евросоюза. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

"Законы, необходимые для обеспечения выхода Британии из Европейского Союза, будут вынесены на рассмотрение парламента в пятницу, заявил в понедельник представитель премьер-министра Бориса Джонсона. Он заявил, что законопроект имеет за цель установить условия соглашения, согласованные между Джонсоном и ЕС, и что правительство уверено в дальнейшем обеспечении долгосрочного соглашения о свободной торговле с Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Напомним, британское правительство намерено до католического Рождества 25 декабря представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза.

Как сообщалось ранее, партия Джонсона получила большинство на выборах в Великобритании, что позволит сторонникам выхода Королевства с ЕС провести Brexit. После этого в Лондоне начались протесты из-за победы партии Джонсона на выборах.

В то же время, Джонсона поздравили с победой американский президент Дональд Трамп и украинский гарант Владимир Зеленский.