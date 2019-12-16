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Курс гривны обновил четырехлетний максимум

Курс гривны обновил четырехлетний максимум

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Официальный курс гривны на 17 декабря 2019 года установлен на уровне 23,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

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Так, согласно данным НБУ, курс гривны на 17 декабря установлен на таком уровне - 23,4904 грн за доллар.

Добавим, гривна укрепляется уже не первый месяц. Ранее в Нацбанке объяснили причины укрепления курса гривны.

При этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что укрепление гривни - это хорошо для граждан Украины, но плохо для экспортеров.

Напомним, в апреле 2015 года года официальный курс был зафиксирован на уровне 23,51 грн/долл.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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