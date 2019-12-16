Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о неприкосновенности нардепов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом законопроект №2237 относительно неприкосновенности народных депутатов. Об этом во время заседания комитета заявил глава комитета Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

"Принять заключение комитета и рекомендовать ВРУ принять законопроект №2237 во втором чтении и в целом", - сказал Монастырский.

Так, соответствующее решение было поддержано 14 членами комитета, что свидетельствует о его принятии.

"В комитет поступило 101 правка, из них было учтено 19 поправок, частично учтены 11 и отклонено - 70 правок. Дискуссий при рассмотрении этого законопроекта было очень много. Кроме того, произошло даже заседание глав фракций по этому вопросу или представителей фракций", - отметил заместитель главы комитета Максим Павлюк.

Добавим, законопроект №2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" предусматривает приведение в соответствие с Конституцией Украины положения законодательных актов Украины, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности.

Напомним, 3 декабря парламентарии приняли за основу проект закона № 2237 о неприкосновенности народных депутатов Украины.