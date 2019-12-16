Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 16 декабря 2019 18:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
30525
Версия для печати

У железнодорожного вокзала в Киеве обвалилось ограждение

У железнодорожного вокзала в Киеве обвалилось ограждение

фотогалерея

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На эстакаде у железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" обвалилось ограждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор".

"На эстакаде от ул. Льва Толстого до железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" обвалилось барьерное ограждение", - говорится в сообщении.

Указано, что эстакада является частью недостроенного паркинга на привокзальной площади, и хотя дорога и тротуар что ведет с привокзальной площади и находятся на содержании КП ДЭУ Соломенского района, однако ограждение на балансовом учете не состоит.

"После инцидента было проведено срочное совещание совместно с представителями ГСЧС и РГА. Хотя, сооружение не на балансе КП ДЭУ Соломенского района, дорожники установили временное ограждение", - добавили в пресс-службе.

Напомним, "Киевавтодор" призвал КГГА открыть подземный переход возле ЦУМа.

Источник: УНН
Теги: забор, КГГА, вокзал, Киевавтодор, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.