У железнодорожного вокзала в Киеве обвалилось ограждение

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На эстакаде у железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" обвалилось ограждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор".

"На эстакаде от ул. Льва Толстого до железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" обвалилось барьерное ограждение", - говорится в сообщении.

Указано, что эстакада является частью недостроенного паркинга на привокзальной площади, и хотя дорога и тротуар что ведет с привокзальной площади и находятся на содержании КП ДЭУ Соломенского района, однако ограждение на балансовом учете не состоит.

"После инцидента было проведено срочное совещание совместно с представителями ГСЧС и РГА. Хотя, сооружение не на балансе КП ДЭУ Соломенского района, дорожники установили временное ограждение", - добавили в пресс-службе.

Напомним, "Киевавтодор" призвал КГГА открыть подземный переход возле ЦУМа.