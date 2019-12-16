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Пара из Австралии перебрала 30 тонн мусора, чтобы найти свои бриллиантовые кольца

Пара из Австралии перебрала 30 тонн мусора, чтобы найти свои бриллиантовые кольца

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Австралии пара выбросила вместе с мусором свои обручальные кольца с бриллиантами и поехала искать их на свалке - среди 30 тонн мусора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Австралийская пара выбросила свои бриллиантовые кольца вместе с мусором. Они прошли через горы мусора, чтобы их найти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пара ремонтировала свой дом в Мельбурне и привезла свой мусор в центр сбора отходов, после чего уехала домой. Затем они поняли, что случайно выбросили маленькую шкатулку с кольцами.

"Они позвонили в центр сбора отходов, но тот уже закрывался и им сказали прийти на следующий день. В 4 утра, после бессонной ночи, они поехали за грузовиком, наполненного мусором, к свалке и проехали через кучу мусора. Однако, работники свалки и работники городского совета открыли грузовик, содержащей 30 тонн мусора - картонных коробок, сломанной мебели, грязи и мусора, и наконец - нашли розовый пакет для мусора, в котором была шкатулка с кольцами", - говорится в сообщении.

Местные власти назвала это "рождественским чудом".

Напомним, на Закарпатье романтик-рецидивист украл с прилавка магазина духи.

Источник: УНН
Теги: Австралия, мусор
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