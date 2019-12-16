Президентка Эстонии просит уволить главу МВД после слов о финском премьере

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президентка Эстонии Керсти Кальюлайд попросила премьер-министра Юри Ратаса отправить в отставку главу МВД Марта Хельме после того, как тот резко раскритиковал главу правительства Финляндии Санну Марин. Об этом президент Эстонии заявила в интервью газете Postimees в понедельник, передает УНН.

“Я попросила премьер-министра взвесить возможность освободить министра внутренних дел от должности, — сказала она. — Невозможно одновременно быть частным лицом или председателем партии и в то же время не считаться с тем, что твои слова демонстрируют позицию правительства. На сегодняшний день это позиция, выраженная членом правительства Эстонской Республики, именно так ее и следует рассматривать”. Кальюлайд добавила, что Ратас “не воспринял это всерьез”.

Ранее в понедельник лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что если премьер-министр Юри Ратас до конца дня не отправит в отставку Марта Хельме, ее политическая сила инициирует в отношении главы МВД вотум недоверия в парламенте.

Также, как сообщали СМИ, министр внутренний дел и член EKRE Март Хельме заявил, что просит прощения у финского премьер-министра Санны Марин. Хельме заявил, что его слова были не унизительными, а одобрительными. “Их можно интерпретировать, как признание, что даже с низкого социального уровня можно подняться до высокой политики, — сказал Хельме. — Если кто-то это неправильно понял, благодаря акцентам эстонских журналистов, то я хочу сказать, что прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если это недоразумение возымело действие и в Финляндии”.

Добавим, что накануне, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме в передаче “Räägime asjast” на коммерческой радиостанции TRE Raadio сказал: “Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства”.

Стоит напомнить, что глава эстонского МВД уже отмечался скандалами, в частности — в начале сентября он приказал разобраться, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию.