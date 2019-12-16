Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 16 декабря 2019 18:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
10995
Версия для печати

Суд разблокировал переход армии на новую систему питания

Суд разблокировал переход армии на новую систему питания

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны о переводе воинских частей на новую систему питания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Так, 11 декабря, Шестым апелляционным административным судом вынесено постановление по делу, которым отменено постановление Окружного административного суда города Киева от 02.08.2018 об отказе в отмене мер обеспечения иска, а также отменены мероприятия обеспечения административного иска, установленные постановлением суда 16 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что предметом спора по данному делу является признание противоправным и недействительным приказа Министерства обороны Украины от 4 марта 2019 года № 90 "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных Сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году".

"Следует подчеркнуть, что переход на систему продовольственного обеспечения военнослужащих по каталогу продуктов является одной из ключевых реформ Вооруженных Сил Украины, которая полностью соответствует стандартам армий ведущих стран мира", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что введение этих инноваций в украинском войске продолжается поэтапно, с изданием соответствующих приказов Министерства обороны Украины.

"По состоянию на сегодня, переведены уже 73 воинские части Вооруженных Сил Украины. Большинство, а именно 285 военных частей должны были перейти на эту систему на основании приказа, действие которого до 11 декабря было остановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" № 90 от 04.03. 2019.

Источник: УНН
Теги: суд, Минобороны, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.