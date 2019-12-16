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В Полтавской области двое браконьеров незаконно убили косулю

В Полтавской области двое браконьеров незаконно убили косулю

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Полтавской области правоохранители установили двух браконьеров, которые незаконно убили косулю. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

К полцицейським поступило сообщение от егерской службы местного отделения Украинского общества охотников и рыбаков о том, что в лесном массиве вблизи села Семереньки Миргородского района была обнаружена убитая косуля, а рядом - легковой автомобиль и двое местных охотников со снаряжением.

На месте происшествия инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Миргорода выяснили, что соответствующих разрешительных документов на право добычи животных мужчины не имели. Детективы изъяли у правонарушителей разрешительные документы на оружие, охотничьи ружья и незаконно подстреленную косулю.

По факту нарушения правил охоты, совершенного по предварительному сговору группой лиц, открыто уголовное производство по части 2 статьи 248 Уголовного кодекса Украины. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Действующее законодательство за такие противоправные деяния предусматривает максимальный срок наказания - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

С фигурантами детективы проводят следственные действия.

Напомним, в городе Рубежное Луганской области полицейские спасли краснокнижного лося.

Источник: УНН
Теги: полиция, Полтава и Полтавская область, браконьеры
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