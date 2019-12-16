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КНР выделит Беларуси кредит на полмиллиарда долларов

КНР выделит Беларуси кредит на полмиллиарда долларов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Шанхайская филиал Банка развития Китая выделит Беларуси срочный кредит на сумму 3,5 миллиарда юаней (это более 500 миллионов долларов). Такого соглашения стороны достигли в понедельник, 16 декабря, в Шанхае, сообщило Министерство финансов Беларуси, передает УНН.

"Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "беспрецедентность" этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику.

Белорусская сторона начала переговоры с Пекином еще летом этого года после осложнений в диалоге с Российской Федерацией по новому вспомогательному кредиту в размере 600 миллионов долларов.

Также стоит отметить, что Беларусь в последние годы активно развивает сотрудничество с Поднебесной. Стороны договорились о безвизовом режиме, КНР создает в Беларуси большой индустриальный парк, в котором, по оценкам экспертов, могут быть созданы 150 тысяч рабочих мест.

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко одобрил получение кредита от Китая.

Источник: УНН
Теги: Китай, Беларусь, кредит
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