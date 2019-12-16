В Киеве разоблачили руководителей коммунального предприятия в присвоении более 20 млн грн

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В столице правоохранители разоблачили коррупционный механизм хищения средств городского бюджета должностными лицами одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, чиновники фальсифицировали разработку программного обеспечения на миллионы гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации "Электронная столица". Победителем тендера на разработку программного обеспечения для информатизации жилищно-коммунального обслуживания в столице стала киевская ІТ-компания.

Коммерсанты в 2018 году, под видом разработанного по заказу, поставили в коммунальное предприятие КГГА уже существующее программное обеспечение. На самом деле оно используется коммунальными предприятиями столицы еще с 2017 года, а разработка дополнительных модулей к нему, согласно условиям договора, была сфальсифицирована.

Чиновники коммунального предприятия, в сговоре с руководством компании-разработчика, подделали документы о проведенных приемочных испытаний. Чиновники перечислили злоумышленникам более 20 миллионов гривен за "программное обеспечение", которое, согласно проведенным экспертизам, не соответствует условиям договора.

В рамках открытого уголовного производства директору коммунального предприятия и его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании в присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС.