Госдума РФ считает, что децентрализация в Украине "должна учитывать" мнения боевиков Л/ДНР

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Власти Украины при проведении децентрализации якобы “должны учитывать мнение” боевиков на Донбассе. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя внесенный украинским Президентом Владимиром Зеленским законопроект, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

По мнению депутата, этот документ требует отдельного изучения. “Вместе с тем, на мой взгляд, в отсутствии четко прописанного особого статуса республик Донбасса можно усмотреть противоречие одиннадцатому пункту минских соглашений, прямо предполагающему проведение конституционной реформы по децентрализации с „принятием постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей“. Пока это то, что лежит на поверхности”, — сказал он.

“Кроме того, убежден, что реформа также должна учитывать мнение ДНР и ЛНР”, — подчеркнул Слуцкий. Он напомнил, что минские договоренности — это “на сегодняшний момент единственный документ, согласованный и подписанный Киевом, Донецком и Луганском”, поэтому “столь произвольная „гибкость“ толкования может вновь оттолкнуть республики Донбасса”. Глава комитета выразил надежду, что “действующие украинские власти это понимают и не допустят повторного саботажа выполнения обязательств по политической части минских соглашений”. “Подождем дальнейших шагов и, возможно, новых проектов законов”, — заключил он.

Напомним, проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти “необходимо проанализировать на предмет соответствия минским договоренностями”. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стоит добавить, что сегодня на сайте Верховной Рады опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти).

Законопроект направлен, как говорится в пояснительной записке, на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.