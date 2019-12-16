В Киеве завтра частично ограничат движение возле ВР

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В столице, 17 декабря, частично ограничат движение в центре Киева из-за митингов, которые завтра запланированы под стенами ВР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Завтра, 17 декабря, в центральной части Киева запланировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.

Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - сообщили в полиции.

Также рекомендуется по возможности воздержаться от поездок центральной частью Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения.

Как ранее сообщал УНН, рабочая неделя в Киеве началась с пробок.