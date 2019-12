К Рождеству компания Sony выпустила обновленную версию клипа на песню "Last Christmas"

Одна из сторон обложки сингла "Last Christmas"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В честь 35-летия выпуска сингла и приближения Рождества компания Sony выпустила обновленную версию клипа на трек “Last Christmas” британского дуэта Wham !, пишет УНН со ссылкой на издание The Verge.

В декабре 1984 года го дуэт Wham!, Состоящий из певцов Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, выпустил композицию “Last Christmas”, изданную рекорд-компанией Epic Records. Сингл стал одним из всемирных символов Рождества и был включен впоследствии в альбом “Music from the Edge of Heaven”.

35 лет спустя студия Sony Music Entertainment выпустила обновленную версию клипа на песню Wham! — теперь его можно посмотреть в разрешении 4K. Как отмечает The Verge, в улучшенной версии видео настолько четкое изображение, что “кажется, будто Sony наняла актеров и переодела их в костюмы 1980-х”.

Сингл был распродан в количестве более миллиона копий (на старте продаж) и стал самым продаваемым синглом в истории чартов Великобритании, не достигший первого места.