Дело эксберкутовцев: завтра планируют допросить Лукаш и Князева

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Завтра, 17 декабря, в деле экс-беркутовцев планируют допросить бывшего министра юстиции Елену Лукаш и экс-голову Национальной полиции Украины Сергея Князева. Эту информацию корреспонденту УНН сообщила адвокат потерпевших по делу экс-беркутовцев Евгения Закревская.

Так, на вопрос корреспондента, состоится ли завтра допрос Лукаш и Князева, адвокат ответила, что, по предварительной информации, - должен пройти.

"Это предварительная информация - подтвердится она завтра, если (допрос - ред.) произойдет", - сказала Закревская.

Так, это будет допрос министра юстиции времен Януковича Елены Лукаш и недавно уволенного с должности председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева в качестве свидетелей в суде.

"По делу экс-беркутовцев. Святошинский суд (Святошинский районный суд Киева)", - добавила адвокат.

Напомним, по делу экс-беркутовцев допросили еще одного днепропетровского "беркутовца".

Как ранее сообщал УНН, Киевский апелляционный суд 19 августа, перенес рассмотрение апелляции на решение об оставлении под стражей сотрудников спецподразделения милиции "Беркут", обвиняемых в расстреле 49 человек человек во время Евромайдана.

Пять бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

Святошинский районный суд несколько раз продлевал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший командир роты спецподразделения "Беркут" Дмитрий Садовник, которого также подозревают в совершении преступлений на Майдане, бежал в России и получил российское гражданство.