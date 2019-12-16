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В НБУ спрогнозировали уровень инфляции по итогам года

В НБУ спрогнозировали уровень инфляции по итогам года

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Показатель инфляции по итогам 2019 года будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. Об этом во время встречи правительства и Национального банка Украины сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает УНН.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", - подчеркнул Смолий.

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Напомним, Национальный банк Украины планирует пересмотреть прогноз инфляции с учетом ситуации на валютном рынке.

Источник: УНН
Теги: инфляция, НБУ, Украина
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