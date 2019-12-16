Кабмин и Нацбанк обсудили укрепление гривни: подробности

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Правительство и Национальный банк Украины ввели традицию регулярных встреч для усиления координации монетарной и экономической политик в пределах Меморандума о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Как сообщили в КМУ, встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и является площадкой для диалога, а не для принятия решений. В них принимают участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Председатель Национального банка Украины Яков Смолий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, министр финансов Украины Оксана Маркарова, члены Правления центробанка, заместители министров финансового и экономического блока правительства.

"Правительство, как и НБУ, независимые друг от друга, имеют одинаковую цель - стабильная экономика, сильная финансовая система и, как результат, благосостояние украинских граждан", - прокомментировал встречу Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, в рамках сегодняшней встречи речь шла преимущественно об укреплении курса гривни и его влияние на инфляцию и экономический рост. В частности, представители Национального банка отметили, что это является позитивным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельных сегментах.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", - подчеркнул Яков Смолий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минэкономики ожидают годовое падение промышленности на уровне 0,6%

В сообщении также отмечается, что "влияя на доходы Государственного бюджета, крепкий курс одновременно формирует экономию в части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, а также на государственных закупках импортируемых товаров (например, медикаментов). Кроме того, сильная гривна способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции".

Плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров, отметили члены Правления НБУ. Во-первых, это отчасти снижает себестоимость продукции, что будет направляться на экспорт, ведь до 50% затрат украинских экспортеров прямо или косвенно осуществляются в иностранной валюте (сырье, оборудование, топливо и т.д.). Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы.

Зато, спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением курса, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках. Так, в сентябре-октябре 2019 года мировые цены на стальную продукцию были на 20% ниже, чем год назад. Как следствие, падение объемов производства черных металлов наблюдается не только в Украине, но и Германии, Франции, Испании. При этом при неблагоприятных внешних ценовых условиях украинские металлургические заводы старались максимально полезно использовать время и провести запланированные ранее ремонты, что и сказалось на показателях производства отрасли.

"Участники встречи договорились, что Украине важно развивать экспорт товаров с большей добавленной стоимостью, поскольку цены на сырьевые товары, к которым относятся и металлы, более зависимыми от внешних рынков. Это позволит снизить уязвимость украинской промышленности к мировым тенденциям и обеспечить более устойчивый экономический рост", - говорится в сообщении.

Напомним, в НБУ спрогнозировали уровень инфляции по итогам года.