Рынок земли и игорный бизнес: о чем говорили "слуги" на заседании фракции
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня наше заседание фракции проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня наше заседание фракции проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. Дискуссии продолжаются", - отметила Кравчук.
Вместе с тем, она уточнила, что дискуют о параметрах функционирования рынка.
"А значит мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине. А именно:
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме;
По концентрации земли в одних руках, порог будет значительно уменьшен. Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении;
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Говорили о том, что нужно исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка. Для этого воплотят специальные предохранители. Потому что люди должны зарабатывать не на продаже земли, а из продукции, выращенной на ней;
Также нужна модель, которая сделает невозможным изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель. Потому что после открытия рынка мы рассчитываем на бум сельскохозяйственного производства, а не строительства автосалонов и супермаркетов", - написала Кравчук.
По ее словам, еще один важный вопрос - вывод из тени игорного бизнеса и перевода его в формат развлечения для богатых, а не способа наживы на игроманах.
"Законопроект об игорном бизнесе завтра утром будет рассматриваться на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Если решение будет положительным - завтра он появится в повестке дня", - добавила заместитель председателя депутатской фракции.
Напомним, Комитет просит Раду рассмотреть законопроект о рынке земли в пятницу.