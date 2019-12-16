Законопроект об игорном бизнесе завтра может появиться в повестке дня ВР - Кравчук

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Законопроект об игорном бизнесе завтра утром будет рассматриваться на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Если решение будет положительным - завтра он появится в повестке дня. Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

По словам Кравчук, еще один важный вопрос - вывод из тени игорного бизнеса и перевода его в формат развлечения для богатых, а не способа наживы на игроманов.

"Законопроект об игорном бизнесе завтра утром будет рассматриваться на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Если решение будет положительным - завтра он появится в повестке дня", - отметила заместитель председателя депутатской фракции.

По ее словам, в "Слуге народа" готовятся к последней в этом году турбонеделе.

Ранее Кравчук сообщила, что 16 декабря заседание фракции "Слуги народа" проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли.