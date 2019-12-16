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С начала года во Львове угарным газом отравились 119 человек, 8 - погибли

С начала года во Львове угарным газом отравились 119 человек, 8 - погибли

КИЕВ. 16 декабря. УНН. С начала года во Львове произошло 57 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 119 человек (из них 36 детей), 8 человек погибли. Об этом "Гал-инфо" сообщили городском совете Львова, передает УНН.

"С начала 2019 года во Львове произошло 57 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 119 человек (из них 36 детей), 8 человек погибли", - говорится в сообщении.

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По информации издания, почти все случаи (54 из 57) произошли по вине жителей: невнимательность, герметичность окон, входных дверей и отсутствие при этом проветриватели, несоблюдение элементарных правил безопасности.

Напомним, во Львове два человека отравились угарным газом, среди них четырехлетний ребенок.

Источник: УНН
Теги: газ, отравление, Львов и Львовская область
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