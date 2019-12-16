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Понедельник, 16 декабря 2019, 22:52 • Тарас Джмиль • 13980
Прокурор Киева Говда подал в отставку
Роман Говда
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку. Об этом корреспонденту УНН сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.
Источник сообщил, что прокурор Говда подал в отставку.
Отмечается, прокурор решил это сделать по собственному желанию.
Источник добавил, что заявление на отставку было подано на прошлой неделе.
УНН также дополнительно сообщили, что два заместителя Говды — Сергей Репецкий и Андрей Андреев, также подали в отставку.
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Напомним, 3 декабря начался третий этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины — собеседование, к которому допущено 769 прокуроров.
Источник: УНН